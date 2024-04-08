Bolu’da korkunç kaza! Trafiği birbirine kattı; tekrar kaza mahalline geldi

KAZA MAHALLİNE GERİ DÖNDÜ

Polis ekipleri tarafından kazanın nasıl olduğu soruşturuldu. Kazaya karışan araç sürücülerin ifadelerinin alındığı esnada olay yerinden kaçan Taner Karaismail kaza mahaline geri geldi. Ekipler tarafından kazaya karışan tüm araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceleme altına aldı.