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Giriş Tarihi: 8.4.2024 15:42 Son Güncelleme: 8.4.2024 15:45

Dilara’nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 genç kız adli kontrol aldı

İstanbul Esenyurt’ta 25 yaşındaki Dilara Karmaz’ın oturduğu rezidansın 30. Katındaki evinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kız kardeşi Lale Beğüm K. ile arkadaşı Zeynep İ.O. çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüphelinin poliste verdiği ifadelerinde olayın cinayet olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dilara’nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 genç kız adli kontrol aldı

İstanbul, Esenyurt, Zafer mahallesinde bulunan 39 katlı lüks rezidansta önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda 30. katta bulunan dairesinde yaşayan Dilara Karmaz aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay sırasında aynı evde bulunan Dilara Karmaz'ın kız kardeşi Lale Begüm K ile arkadaşı Zeynep İ.Ö. gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada olay öncesi üçlü arasında sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla ilgili tartışma yaşandığı, Dilara Karmaz'ın odasına gittiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada ifadeleri alınan iki şüphelide olayın bir cinayet olmadığını, Dilara Karmaz'ın düştüğü esnada odasında yalnız olduğunu iddia ettikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dilara’nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 genç kız adli kontrol aldı
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