Dilara’nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 genç kız adli kontrol aldı

İstanbul, Esenyurt, Zafer mahallesinde bulunan 39 katlı lüks rezidansta önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda 30. katta bulunan dairesinde yaşayan Dilara Karmaz aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay sırasında aynı evde bulunan Dilara Karmaz'ın kız kardeşi Lale Begüm K ile arkadaşı Zeynep İ.Ö. gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada olay öncesi üçlü arasında sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla ilgili tartışma yaşandığı, Dilara Karmaz'ın odasına gittiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada ifadeleri alınan iki şüphelide olayın bir cinayet olmadığını, Dilara Karmaz'ın düştüğü esnada odasında yalnız olduğunu iddia ettikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.