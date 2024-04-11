MİT Başkanı Kalın’dan bayram mesajı: Gece gündüz demeden çalışacağız

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Milli İstihbarat Teşkilatı olarak ülkenin özgürlüğü, güveni ve istikrar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kalın açıklamasında, "Bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Kalplerin yumuşadığı, dostlukların pekiştiği ve kırgınlıkların giderildiği bugünlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum. Her türlü zorluğu akıl, erdem, hikmet, irade ve sabırla kolay etmek için dur durak bilmeden çalışacağız. Ülkemize yönelik gizli açık, görünen görünmeyen her türlü oyunu bozmak için imkan kabiliyetlerimizi daha da güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Dili, dini, milliyeti ne olursa olsun her zaman hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.