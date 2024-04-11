Niğde şehidini uğurladı

Kuzey Irak Pençe Kilit Bölgesi'nde bir üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin 9 Nisan'da açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, dün memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Aslan için önce Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Aslan'ın cenazesi daha sonra memleketi Niğde'nin merkeze bağlı Değirmenli kasabasına getirildi. Baba evinden helallik alındıktan sonra binlerce vatandaşın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Gülbahar, babası İdris ve eşi Kübra Aslan, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.Kucağındaki 1 yaşındaki bebeği Rüveyda'yı da tabutun başına getiren Kübra Aslan, şehidin fotoğrafını kızına gösterip, "Bak, baba burada. Baban sana bakıyor. Sen tanıyordun babanı, bütün fotoğraflarını gösteriyordun. Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Ağlamayacağım. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş" dedi. Şehidin annesi Gülbahar Aslan ise oğlunun fotoğrafını eliyle havaya kaldırıp, "Bugün bayram bize. Bayramımız kutlu olsun" diye feryat etti. Şehit Aslan'ın naaşı kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.Yaklaşık 9 yıldır askeriyede görevli olduğu bildirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın, rüyasında gördüğü annesini şehit olmadan önce akşam saatlerinde telefonla aradığı ortaya çıktı. Aslan'ın ailesini görüntülü arayarak annesi Gülbahar Aslan ve babası İdris Aslan ile görüştüğü, iftarın hemen ardından ise acı haberin baba ocağına ulaştığı öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi yer aldı. Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı. ANKARA