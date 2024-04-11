SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ONizAr9WP7