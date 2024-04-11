Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.4.2024 13:19 Son Güncelleme: 11.4.2024 13:37

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı rak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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