Tatilin ilk 5 gününde acı tablo... Bakan Yerlikaya duyurdu: 38 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında, 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat dron ile trafik denetimine başladı.