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Giriş Tarihi: 11.4.2024 10:27 Son Güncelleme: 11.4.2024 10:40

Tatilin ilk 5 gününde acı tablo... Bakan Yerlikaya duyurdu: 38 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişin de yaralandığını açıkladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Tatilin ilk 5 gününde acı tablo... Bakan Yerlikaya duyurdu: 38 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında, 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat dron ile trafik denetimine başladı.

GÜVENLİK BİRİMLERİ DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Bayram tatilinin 5. gününde, 3 bin 71 trafik kazası meydana gelirken 339 bin 285 araç denetlendi. Ayrıca 21 bin 807 araca hız ve radar işlemi ve 16 bin 650 araca ise diğer işlemler yapıldı.

TATİLİN İLK 5 GÜNÜNDE 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında maalesef 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." şeklinde açıklamada bulundu.

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Tatilin ilk 5 gününde acı tablo... Bakan Yerlikaya duyurdu: 38 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybetti
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