aziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde "akıllı köy" uygulamalarıyla inşa edilen 14 köy evinde bayramı karşılayan depremzedeler 44 günde inşa edilen evlerinde huzur içinde yaşıyor. Depremzedeler, "Evlerimiz süper, devletimiz var olsun. Ekip biçiyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Burası bizim için bulunmaz bir nimet" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda yapılan kalıcı afet konutlarının temelleri, zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla 2023 Mart ayı başında atıldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde, kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde inşa edilen köy evleri, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teslim edilen Belpınar Köy Evleri aynı zamanda kırsal dönüşüm projesinin de örneği olma özelliğini taşıyor. "Akıllı Köy" konseptinde inşa edilen evlerin sakinleri, telefon veya bilgisayarlarına indirdikleri "Akıllı Köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebiliyor. Sürü takip sistemiyle de hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, hangi aşıların yapıldığını görebiliyor. Hava durumunu anlık takip edebilecek olan don riskini, sıcaklığı ve yağış durumunu da anlık takip edebiliyor.Belpınar Mahallesi'ndeki akıllı köy evinde eşi Sultan Demir (59) ile birlikte yaşayan Mehmet Demir (68), "Depremde 7 yakınımızı kaybettik. Şükürler olsun evlerimiz hızlı bir şekilde yapılarak bizlere teslim edildi. Bu evler kötü dersek nankörlük yapmış oluruz. Evlerimiz 3+1 ve 127 metrekare oturum alanı var. 14 eve 14 ahır yapıldı. Hayvanlarımız gözümüzün önünde. Burada ekip biçip hayvancılık yapıyoruz. Burası bizim için bulunmaz bir nimet" diye konuştu.Eşi Şerife Kavak (68) ile birlikte yaşayan Remzi Kavak (70) ise, "6 Şubat depremlerinde yukarı mahalledeydik. Evlerimiz yıkıldı ve 8 yakınımızı kaybettik. Önce çadırda sonra konteynerde kaldık. Kısa sürede de evlerimiz yapıldı ve buraya taşındık. Evlerimiz süper. Allah devlete millette ve Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Devletimiz ve milletimiz var olsun. Cumhurbaşkanımız 44 günde yapacağız dedi ve sözünü tuttu. Evlerimiz rekor sürede yapıldı" dedi.Depremde eşini kaybeden Ökkeş Dinç de (71), "Depremde eşim enkaz altında kalarak can verdi. Onunu dışında 14 akrabamı kaybettim. Devletimiz ve milletimiz beni ortada bırakmadı. Bu evler sayesinde hayata yeniden tutunduk. Evler yalıtımlı olduğu için kışın sıcacık oluyor. Başka ülkede olsa bu kadar hızlı yapılamazdı bu evler. Burada camimiz ve ortak alanlarımız var. Burada mutlu ve huzurluyuz" diye konuştu.