Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan lokomotiflerin talibi çok

1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul ile Anadolu arasında kömür ve cepheye silah sevkiyatında kullanılan 1895 ve 1910 model Alman yapımı buharlı lokomotifler, yıllardır bulunduğu Eski Çeltek Kömür İşletmesi'nden Amasya şehir merkezine taşınarak sergilenmeye başladı. Alınan bilgiye göre, 1987 ve 1988'de Alman Lokomotif Kulübü, lokomotifleri satın almak istedi. 1997 ve 1998'de bu kez Rahmi Koç Müzesi lokomotifleri devralmak istedi. Ayrıca İngiliz Tren Yolu Gönüllüleri adlı bir grup da lokomotifleri alma talebinde bulundu. Ancak Kömür İşletmesi gelen tüm talepleri geri çevirdi. Amasya İl Özel İdaresi, yurt içi ve yurt dışından talipleri olan lokomotiflerin satılık olmadığını açıkladı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, bütün parçaları orijinal olan lokomotiflerin çok sayıda talibi olmasına rağmen satılmadığını belirterek, "Bu lokomotifler 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'dan İstanbul'a kömür ve silah sevkiyatında kullanılmış. Çok büyük hizmetler vermişler. Bunun için Kurtuluş Trenleri deniyor. Şimdi de şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretine sunduk" diye konuştu.