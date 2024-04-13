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Giriş Tarihi: 13.4.2024 12:24

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon ve Hakurk bölgelerindeki 4 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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