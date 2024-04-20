Bayraklı Belediyesi’nde taksit taksit maaş dönemi başlıyor

İzmir'de CHP'li Belediye Başkanlarının kötü yönetimi, belediye bünyesinde çalışan on binlerce işçiyle ailelerini vurdu. Halkın vergileri ile oluşturulan kıt kaynakları deyim yerindeyse çarçur eden belediye başkanları görevi yeni başkanlara devrederken geride boş kasa ve ciddi anlamda borç yükü bıraktı.

MAAŞLAR EKSİK YATACAK

Narlıdere, Çiğli, Buca, Karşıyaka, Konak Belediyelerinde yaşanan mali kriz, şimdi de Bayraklı Belediyesi'ne sıçradı. Önceki gün belediye çalışanları ile toplantı yapan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, belediyenin mali yapısıyla ilgili personele bilgi verdi. Bu ay maaşların yüzde 15 eksik yatırılacağını ifade eden Önal, bundan sonraki süreçte topyekûn tasarruf tedbirlerinin uygulanacağını, gereksiz fazla mesaiye izin verilmeyeceğini anlattı.

TEPKİ GÖSTERDİ ORTALIK KARIŞTI

Önal'ın açıklamaları karşısında işçiler kendi arasında ikiye bölündü. Bazı işçiler Önal'ın açıklamalarına alkışlarıyla destek verirken aralarında Bayraklı Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız'ında bulunduğu bir grup karara karşı çıktı. Yıldız, taksit taksit maaş uygulamasına tepki gösterip maaşların hesaplara eksiksiz yatırılmasını istedi.

SENDİKA İLE İŞÇİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ardından da Yıldız ve beraberindekiler toplantının yapıldığı alanı terk etti. Bu sırada Önal ile Yıldız arasında sözlü atışma yaşandı. Başkan Önal zabıta eşliğinde belediye binasına girdi. Edinilen bilgiye göre bazı işçiler şube başkanı Yıldız'a, "Belediyeye sonradan girenlerin hakkını neden savunuyorsunuz? Mali tablo ortada. 5 yıldır neredesiniz?" diyerek tepki gösterdi. Karşılıklı atışmaların ardından işçiler arasında kısa süre arbede yaşansa da olay büyümeden sona erdi. Önal daha sonra açıklama yaparak mali disiplin sağlanana dek 104 bin 453 lira olan başkanlık maaşını almayacağını, belediyeye bağışlayacağını duyurdu.

ÖNAL "BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDELER" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal, görevi partilisi Serdar Sandal'dan devraldıktan kısa bir süre sonra son iki ayda belediyeye 150 civarında personel alımı gerçekleştiğini belirtip "Bu arkadaşlar benim için yok hükmünde. Ya bu arkadaşları işten çıkaracağız ya da maaşlarınızı taksit taksit ödemek zorunda kalacağız." demişti.

84 KİŞİ İLE YOLLARI AYIRMIŞTI

Hafta başında da çoğu Bay Bel Dershanesinde öğretmen toplam 84 kişiye, SMS mesajı ile iş akitlerinin sonlandırılacağı bildirilmişti. Bunun üzerine Başkan Önal ile görüşen sendika, 17 Nisan'da iş bırakma kararı almış, greve saatler kala iş tatlıya bağlanmıştı. İşten çıkarılan işçiler görev yerlerine geri dönerken sendika da eylemi iptal ettiğini duyurmuştu. Şimdi tüm gözler sendikaya çevrildi. Önümüzdeki süreçte Önal'ın 'taksit taksit maaş' açıklaması karşısında sendikanın nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.