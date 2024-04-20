CHP’li Doğangül’ün sarf ettiği sözler yargıya taşınıyo!r Gemi Söküm Sektörü iftiralarla ilgili hukuki süreci başlatacak

Aliağa Belediye Meclisinin Nisan ayı ikinci oturumunda dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yerine yasadışı terör örgütü liderlerinden Cemil Bayık'ın ismini telaffuz etti. Doğangül'ün kırdığı potlar bununla da sınırlı kalmadı. 2 bin 500 çalışanı bulunan gemi söküm tesisleriyle ilgili olarak da "Uyuşturucu trafiğinin durağı" ifadelerini kullandı.

DOĞANGÜL'ÜN SÖZLERİ MECLİSTE TANSİYONUN YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

Doğangül'ün art arda kırdığı potlar mecliste ortamın gerilmesine neden oldu. İnternetten canlı yayınlanan oturumda, önce meclis üyeleri ardından da meclis toplantısını izleyen bir vatandaşın CHP'li meclis üyesine yüksek sesle "Böyle bir iddia size yakışmıyor. Biraz önce Cemil Bayık dediniz. Cemil Bayık teröristtir. Gemi söküm tesislerinde de uyuşturucu trafiği yoktur." Diyerek tepki gösterdiği duyuldu. Doğangül'ün bu sözleri ilçede büyük tepkiye neden oldu. Yayını izleyen çok sayıda vatandaş Doğangül'ü gemi söküm camiasına iftira atmakla suçlayıp tepki gösterdi. Doğangül'e bir tepki de Aliağa'daki Gemi Geri Dönüşüm Sanayicilerinin üyesi olduğu dernekten geldi.

DOĞANGÜL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Kısa adı GEMİSANDER olan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında, sarf ettiği sözlerden ötürü meclis üyesi Doğangül hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

HİÇ KİMSE BU TÜR İFTİRALARLA SEKTÖRÜMÜZE LEKE SÜREMEZ

Açıklamasında: "Aliağa ve Türkiye için çalışan Gemi Söküm sektörümüze hiç kimse bu tür iftiralarla leke süremez; çirkin, sorumsuz, küçük siyasi hesaplarına alet etmeye çalışamaz" diyen Önal, Doğangül'ün sarf ettiği sözlerle sektörde çalışan 2 bin 500 kişiyi de zan altında bıraktığını söyledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Önal: "Türkiye'de 1977 yılından bu yana Aliağamızda faaliyet gösteren Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri olarak Gemi söküm tesislerimizde ekonomik ömrünü doldurmuş gemileri sökerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktayız. Geri kazanım ve çevreci faaliyet alanı olan sektörümüzde doğrudan 2 bin 500 işçi çalışmaktadır. Yan sanayi ile birlikte sektörümüz en az 40 bin kişiye istihdam sağlamaktadır." Diye konuştu.

KINIYORUZ

Son günlerde sektöre karşı organize bir şekilde olduğu açıkça görünen bir karalama kampanyası yürütüldüğüne dikkat çeken Kamil Önal: "Bu karalama kampanyasının son örneği Aliağa Belediye Meclisinin 19 Nisan 2024 tarihindeki oturumunda yaşanmıştır. CHP Meclis Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül adlı şahıs tarafından çirkin bir iftira ortaya atılmıştır. Söz konusu şahıs sorumsuzca sektörümüzün uyuşturucu trafiğinin durağı olduğu iftirasını atmıştır. 23 şirketimiz ve 2 bin 500 çalışanımızı zan altında bırakan, Aliağa'mızın adını kötüleyen çirkin ve yalan iftirayı Aliağa Belediye Meclisinde dillendiren CHP Meclis Grup Sözcüsünü kınıyoruz. 1977 yılından bu yana Aliağa ve Türkiye için çalışan Gemi Söküm sektörümüze hiç kimse bu tür iftiralarla leke süremez; çirkin, sorumsuz, küçük siyasi hesaplarına alet etmeye çalışamaz." Dedi.

ALİAĞAMIZ, SEKTÖRÜMÜZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇİRKİN EMELLER BESLEYENLERE KARŞI HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Açıklamasının devamında, "Bu yalan ve iftiralar, atılan çamurlar sektörümüze de, çalışanlarımıza da bulaşmaz." Diyen Kamil Önal sözlerini şöyle sürdürdü: "Çirkin siyasi hesaplarınızı Sektörümüzden, binlerce çalışanımızdan uzak tutun. Yalan siyaset, karalama ve çirkin iftiraların söz konusu Meclis üyesine ve mensup olduğu partisine de bir faydası olmayacağını hatırlatmak isteriz. Buradan Aliağa Kamuoyuna, Sektörümüzü oluşturan kuruluşlara ve tüm sektör çalışanlarımıza duyururuz ki; Aliağa'mız, sektörümüz ve ülkemiz için çirkin emeller besleyenlere karşı hukuk mücadelemiz sürecek. Sektörümüze yönelik karalama kampanyasının bir parçası olan çirkin iftirayı esefle kınıyoruz. 22 Nisan 2024 Pazartesi günü söz konusu iftirayı dile getiren CHP Belediye Meclis Grup Sözcüsü şahıs hakkında Aliağa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatacağız." Dedi.