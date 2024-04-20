Ünlü ABD’li Profesör Reynolds: Sağlık sisteminiz çok etkileyici

ABD'nin dünyanın prestijli sağlık üniversiteleri arasında yer alan Johns Hopkins Üniversitesi'nden bilim insanları ve eğitimciler Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Roy Charles Ziegelstein, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Höke, Hemşirelik Okulu Dekan Yardımcısı Prof. Nancy Reynolds, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Zishan Sıddıqui, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi yöneticileri ve akademisyenleri ile bir araya geldi. İki üniversite arasındaki işbirliği kapsamında öğrencilere ders verildi.Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Prof. Dr. Reynolds, "Sağlık sisteminiz ve sağlıkta eğitim uygulamalarınız çok etkileyici. Türkiye bu alanda büyük potansiyeli ve hedefleri olan bir ülke. Aileme ve arkadaşlarıma Türkiye'nin ve İstanbul'un ne kadar harika bir yer olduğunu söyledim. İstanbul hem tarihi hem de kültürel olarak çok çeşitli bir şehir. İlk kez etrafta bu kadar kedinin olduğu bir ülkeye geliyorum. Ve o kadar sağlıklı görünüyorlar ki gerçekten çok keyifliydi" diye konuştu.