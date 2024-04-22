Haberler Gündem Haberleri Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve! 2025 planı masada
Giriş Tarihi: 22.4.2024 19:52 Son Güncelleme: 22.4.2024 19:56

Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve! 2025 planı masada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldığını duyurdu. Bir sonraki toplantının Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını bildiren Bakanlık, toplantıda 2025 yılı uygulama planının ele alındığı kaydetti.

AA
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve! 2025 planı masada

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükelçiler ve üst düzey askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda taraflar, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı.

"Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, bir sonraki toplantıya Türk tarafının ev sahipliği yapacağı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve! 2025 planı masada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA