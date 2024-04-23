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Giriş Tarihi: 23.4.2024 22:50 Son Güncelleme: 23.4.2024 23:15

Bakan Güler: Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda iki taraf da ortak karar aldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" dedi.

DHA
Bakan Güler: Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda iki taraf da ortak karar aldı

TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

IRAK İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI

Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.

"HEYET DÖNÜNCE ÖĞRENECEĞİZ"

Bakan Güler, Atina'da gerçekleşen Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine ise "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine de Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" diye cevap verdi.

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Bakan Güler: Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda iki taraf da ortak karar aldı
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