Gökçek’ten Tepeli’ye sert çağrı: Kıvırmadan konuş, CHP’nin borçlarını da anlat

Gökçek ayrıca CHP'nin yönetiminde olan büyükşehir belediyelerinin de mevcut borç durumlarına yönelik rakamlar paylaştı. Gökçek, "Selçuk Tepeli bak CHP'li belediyelerin borçları: İstanbul 193 Milyar, Ankara 21.9 Milyar, İzmir 100 Milyar, Hatay 7 Milyar" dedi.

Spiker Tepeli'nin AK Parti'den CHP'ye geçen ve mevcut AK Parti'deki belediyelerin borçlarını yayınladığı ana haber bültenine ilişkin Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi. Gökçek, Tepeli'nin CHP'li belediyelerin borçlarını gündeme getirmemesini eleştirerek, tarafsızlık ilkesine uyulması gerektiğini vurguladı.

"KIVIRMA YOK BEKLİYORUZ"

Gökçek'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Selçuk Tepeli akşam haberlerinde CHP'li belediyelerin borç haberini bekliyoruz… Bak, kıvırma yok… AK Partili belediyelere konuştuğun gibi konuşacaksın… Hatta, 'Ya sizinki batırma değil resmen çökertme' demelisin… Akşam Now'da bekliyoruz… Selçuk Tepeli, bak CHP'li belediyelerin borçları: İBB 193 Milyar, Ankara 21.9 Milyar, İzmir 100 Milyar, Hatay 7 Milyar… Hani AK Parti'nin borçlarından bahsederken CHP ortaya çıkarsa ondan da bahsederim diyordun… Konuşmayan ne olsun? Bekliyoruz…"