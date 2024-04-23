SON DAKİKA | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Yeni Anayasa mesajı

"SİVİL BİR ANAYASA YAPILMASI MESELESİ TBMM'NİN ÖNCELİKLİ ÖDEVLERİNDEN BİRİSİDİR"

Bulunduğu coğrafya ve dünyadaki dengeler itibarıyla Türkiye'nin, zor bir sürecin içerisinde yer aldığının altını çizen Kurtulmuş, yaşananların Türkiye'yi, dünyayı ve bölgeyi etkilediğini dile getirdi.

TBMM'nin, milletin hayrına olacak yasaları yapmak, istiklal ve istikbali teminat altına alacak adımları gerçekleştirmek için kararlılıkla yoluna devam edeceğine dikkati çeken Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:

"Bu çerçevede en önemli ve öncelikli ödevlerimizden birisinin de Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa yapma mecburiyeti, görevi olduğunu hatırlatmak isterim. Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bundan sonraki süreçlerinde de öncelikli ödevlerinden birisidir. Anayasa hakkında konuşurken hepimizin doğal olarak bildiğimiz şey, bir kesimin anayasası değil, bir partinin anayasası değil, bütün partilerin, bütün kesimlerin ortaklaşa, uzlaşıyla çıkarabildiği ve büyük bir toplumsal mutabakat olarak kabul ettiği bir anayasa teklifinin, anayasa metninin önümüzdeki dönemde hazırlanması ve millete sunulmasıdır."

Milletvekillerine, parti gruplarına yeni anayasa konusunda büyük bir sorumluluk düştüğünü belirten Kurtulmuş, toplumun bütün kesiminin anayasayla ilgili fikirlerini dile getirmesine ve bunlardan istifade edilmesine yönelik süreci yönetmenin, TBMM'nin ödevlerinden olduğunu vurguladı.