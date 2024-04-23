Teröristbaşının fotoğrafının altında DEM’lenmiş

Adana'da, 31 Mart seçimlerinden önce adı CHP Çukurova ilçesi adayı olarak geçen Oya Tekin, daha sonra Seyhan'dan aday gösterildi ve seçildi. Adaylığı henüz açıklamadan seçim çalışmalarına başlayan Tekin, 17 Ocak'ta DEM Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. O dönemde bina önünde çekilen bir toplu fotoğrafı ise, "DEM Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Adana'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunları konuştuk" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ancak Tekin'in, ziyaret sırasında ilçe başkanlığının içinde de teröristbaşı Abdullah Öcalan ile cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarının altında fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Tekin'in DEM Partililerle koyu sohbetini gösteren fotoğraf, CHP-DEM Parti işbirliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.