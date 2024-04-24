FETÖ’den aranan firari asker Kayseri’de yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarzı İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan Jandarma Genel Komutanlığı emrinde iken 375 sayılı KHK ile ihraç edilen O.Y. yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Kayseri İl J. Kığına bağlı Sarız İlçe J.K.lığı ve TEM Şb.M.lüğü ile yürütülen çalışmalar neticesinde; Muş İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan O.Y. (J.Gn.K.lığı emrinde iken 375 sayılı KHK ile ihraç) isimli şahıs, 23.04.2024 tarihinde Kayseri İli Sarız İlçesi Çavdar Mahallesinde yakalanarak işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 24.04.2024 günü adli makamlara sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.