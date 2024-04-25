10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin, Irak'ın kuzeyinde ise 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu arada Fransa'da 2020-2024 yıllarında terör örgütü PKK ile bağlantılı suçlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Paris Adli Mahkemesi'nin terörle mücadele birimi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.Öte yandan PKK/KCK'nın sözde Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı. Örgütün yurt dışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı belirtilen Çakmak, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.