Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. yıldönümü etkinlikleri başladı

İsmail Kaşdemir törende yaptığı konuşmada Türk milletine bu toprakları vatan yapanları hayırla yâd ettiğini vurgulayarak "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının ve kahraman Mehmetçiklerimizin ruhları şâd olsun. 109 yıl önce nasıl vatan bellediğimiz toprakların her köşesinde yaşayanların kalbi Çanakkale için atmaktaysa, bugün de her bir millet ferdinin hatta şu anki sınırlarımızın dışında yaşayan akraba ve dostlarımızın da kalbi Çanakkale ile atmaktadır. Çünkü Çanakkale ortak bir değerdir, ortak bir paydadır" dedi.