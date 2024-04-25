CHP’li vekilden ağabeye ballı koltuk

Bir dönem CHP Balıkesir İl Başkanlığı yapan ve genel seçimlerde Balıkesir'den milletvekili seçilen Serkan Sarı, kazanılan seçimlerin ardından ağabeyi Gökhan Sarı'yı belediyenin NE10 şirketine yönetici olarak aldırdı. Kendisine makam odası hazırlatılan Gökhan Sarı'nın henüz görev tanımının yapılmadığı ancak göreve başladığı öğrenildi.Seçimlerden önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ağır sözlerle eleştiren ve "Balıkesir'e hak-hukuk-adalet getireceğiz" diyen milletvekili Sarı, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda, "Belediye başkanlığı makamı güvene dayalı bir makamdır. Belediye başkanı olmak demek adil, şeffaf, haktan, hukuktan, adaletten yana olmak demektir fakat maalesef biz bunları Balıkesir'de göremiyoruz" demişti. 2020 yılında Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nden emeklilik dilekçesi vererek ayrılan Gökhan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin medya, baskı, anket ve organizasyon işlerinin başına getirildi.