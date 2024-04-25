TCG Anadolu’dan daha büyüğü geliyor

MİLGEM projesinde toplam 12 gemi üretilmesi hedeflenirken TCG İstanbul'un ardından yapılacak olan TF-2000 Hava Savunma Hava Muhribi (HSHM) gemisinin tasarımının tamamlandığı, 60 bin tonluk Milli Uçak Gemisi'nin (MUG) ise tasarımına başlandığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifi ile Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını, güç aktarım yeteneğini artırmak ve ülke savunmasını daha etkin yapabilmek amacıyla "Milli Uçak Gemisi Projesi" yürütülüyor. TCG Anadolu'dan daha büyük olacak milli uçak gemisinin tasarımı, DPO'da yapılıyor. İspanya Donanması'na bağlı Juan Carlos I gemisi model alınarak tasarlanan TCG Anadolu'nun yüzde 70'i yerli üretimle inşa edilmişti. DPO'da tasarlanan yeni milli uçak gemisinde bu oranın artırılması hedefleniyor.