9 büyüklüğünde depreme dayanıklı: Kale gibi hastane

Asrın felaketinden etkilenen kentlerde bir yandan depremzedeler için yapılan konutların yapımı sürerken bir yandan ise sağlık hizmetlerine yönelik yatırımlar hızla devam ediyor. Bu yatırımlardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 72 yataklı Nurdağı Acil Durum Hastanesi'nin mayıs ayında hizmete açılması planlanıyor. 6 Şubat 2023'te yaşanan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasar gören devlet hastanesinin yerine çelik konstrüksiyon üzerine yapılan Nurdağı Acil Durum Hastanesi'nin inşa çalışmalarında sona gelindi. Geçen yıl eylül ayında inşaatına başlanan hastanede inşaat çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Büyük oranda tamamlanan hastanenin mayıs ayında hizmete açılacağı kaydedildi.Depreme dayanıklı olarak tasarlanan hastanede 3 ameliyathane ve 1 adet kadın doğum ameliyathanesi yer alacak. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, hastanenin 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı olacak şekilde inşa edildiğini belirterek, "Nurdağı Acil Durum Hastanemiz çelik konstrüksiyon üzerine inşa edildi. 12'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 72 yatak kapasiteli ve biri kadın doğum olmak üzere 4 adet ameliyathanesiyle vatandaşlarımıza hizmet verecektir. 2023 Eylül ayında yapımına başlanılan hastanemizin önümüzdeki günlerde hizmete açılması hedefleniyor" dedi.