ABD’de Gazze için direnen öğrencilere İstanbul Üniversitesi öğrencilerden destek

ABD destekli İsrail'in 7 ayı aşkın süredir Gazze'de işlemediği suçun kalmadığını ve dünyanın dört bir yanında ise halkların Gazze ile dayanışma içinde olduğunu belirten Özgür Der Üniversite Gençliği Cuma namazı öncesinde Beyazıt Meydanı'nda bir destek eylemi gerçekleştirdi. Özgür-Der Üniversite Gençliği ise Gazze'deki direnişi kampüslerine taşıyan ABD'de üniversitelerindeki öğrenci eylemlerine destek vermek için Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Grup adına sunuş konuşmasını gerçekleştiren Muhammed Onur Yıldırım, "ABD'de vicdan intifadasına destek vermek için Beyazıt Meydanı'nda toplandık. 7 Ekim'den bu yana süregelen direniş farklı boyutlarda devam ediyor. ABD'de ise 25 üniversitede öğrenciler üniversite yönetimlerine Siyonist çete ile olan ilişkilerini sonlandırma çağrısını dile getiriyor. Biz de İstanbul Üniversitesi önünden ABD'deki arkadaşlarımıza destek çağrımızı yineliyoruz. Gazze halkının maruz kaldığı vahşet ve katliamlar, 200 günü aşkın bir süredir devam ediyor.

İşgal devleti İsrail, 7 aya yakın bir süredir tüm dünyanın gözü önünde Gazze'yi yok etmeye azmetmiş durumda. Öte yandan Gazzeli Müslümanlar ise binlerce şehitle süsledikleri direnişlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Evet, Siyonist devleti tarihe bebek katili olarak geçirecek bu savaş, haklının gün gibi ortada olduğu, zalimin de aynı şekilde ayan beyan ortada olduğu bu savaş, tüm dünya halklarını da bir tercihe zorluyor. Çünkü zulmün olduğu yerde tarafsız kalmak ve susmak da zalimden taraf olmak anlamına gelir. 7 Ekim'den bu yana, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına dünyanın bütün vicdanlı halkları, Gazze halkının yanında yer aldıklarını gösteren kitlesel eylemler ortaya koydular. Siyonizm'in en sadık destekçileri ve katliamın suç ortağı konumunda olan Avrupa ülkelerindeki ve Amerika'daki gösterilerin kıymeti tartışmasız çok büyüktür. Batı halklarının yöneticilerinin insan hakları söylemlerindeki ikiyüzlülüklerini suratlarına vurması, İsrail'e verilen desteğin geri çekilmesi yönündeki talepleri çok kıymetlidir. ABD'nin katliamların sadece işbirlikçisi değil aynı zamanda suç ortağı olduğunu ABD üniversitelerinde öğrenci eylemleri ise çok kıymetli bir yerde durmaktadır" dedi.

Yıldırım, "Siyonist katliamın işbirlikçisi değil bizatihi faili olan, maddi ve askeri olarak İsrail'in hamiliğini yapan en büyük devletse şüphesiz ABD'dir. Fakat bugünlerde, katliam şebekesi emperyalist ABD, Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleriyle sallanıyor. Geçtiğimiz hafta New York'ta, Columbia üniversitesinde başlayan Gazze ile dayanışma eylemleri, bugün ABD genelinde 20'den fazla üniversiteye yayılmış durumda. Kampüslerinde Gazze'ye destek kampları kuran öğrenciler, zalim yöneticilerine karşı vicdanın sesini haykırıyor, vicdan intifadası Amerikan üniversitelerinde dalga dalga yayılıyor. Amerika'da öğrenciler bu gösterileri gerçekleştirirken, Bugüne dek yüzlerce öğrenci gözaltına alındı onlarcası da okullarından uzaklaştırma cezası aldı. Bedel ödemeyi göze alan ve eylemliliklerini sürdüren bu onurlu öğrencilere, Beyazıt'tan, İstanbul Üniversitesi'nden selam gönderiyoruz."

Ahmet Kerim Artuk öğrenci eylemleriyle başlayan uyanışın Türkiye'de üniversitelere de örnek olması gerektiğini söyledi. Basın açıklaması Melike Belkıs Türkmen ve Zekeriye Halil tarafından Türkçe ve İngilizce okundu.