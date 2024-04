Çanakkale’de SOLOTÜRK rüzgârı estiren pilotlar konuştu: “Türk milletinin gücünü ve kudretini her yerde gösteriyoruz”

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 24-25 Nisan Çanakkale Kara Muharebeleri Anma programı kapsamında Çanakkale'de gösteri uçuşları düzenledi. SOLOTÜRK'ün ilk gösterisi Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası'nda 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirildi. SOLOTÜRK pilotları, gösterilerini izlemek isteyen birçok vatandaşa ve çocuklara nefes kesen anlar yaşattı.

SOLOTÜRK PİLOTLARINDAN GÖSTERİ SONRASI SÖYLEŞİ

Çanakkale'nin birçok yerinden sahile doğru manevralar yapan SOLOTÜRK pilotları Hv. Plt. Bnb. Murat Bakıcı ve Hv. Plt. Bnb. Yasin Dikkule izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Çanakkale Kara Muharebelerinin yıl dönümü ve 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği kapsamında da 24-25 Nisan'da Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşları yapan SOLOTÜRK ekibi Çanakkale'den ayrılmadan önce söyleşi gerçekleştirdi. İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen söyleşi etkinliğine çok sayıda katılım sağlandı.

"TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜNÜ VE KUDRETİNİ HER YERDE GÖSTERİYORUZ"

Programda SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule, gençlere kullandıkları uçaklara, yurt içi ve yurt dışında yaptıkları gösterilere ilişkin bilgi verdi. Binbaşı Murat Bakıcı, maneviyatıyla insanları büyüleyen güzel Çanakkale'de olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. ÇOMÜ'de olmaktan ayrıca mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Bakıcı, "Bizler sizleri temsil ediyoruz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Air Show'lara, fuarlara vesaire hepsine katılıyoruz. Şanlı bayrağımızı, sizleri her yerde temsil ediyoruz. Türk milletinin gücünü ve kudretini her yerde gösteriyoruz arkadaşlar öncelikle bunu bilin istiyoruz. Bu havacılık bir tutku, aşk. Şükürler olsun ki tutkumuz olan, aşkla bağlandığımız, tutkumuz bizim mesleğimiz oldu. İnşallah Allah'ın izniyle Kaan uçağımız ilk aşamasını kaydetti. Gökyüzünde yerini aldı. En kısa süre içerisinde de aktif olarak yerini alacaktır. Bu SOLOTÜRK gösterilerinde Milli Muharip uçağımız Kaan uçağıyla yapmak da bizleri gururlandıracaktır" dedi.

"TÜRKÜN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK"

Binbaşı Yasin Dikkule ise 2014 yılında Silah ve Taktikler Filosu'na atandığını ifade ederek filonun eğitimleri hakkında bilgi verdi. Dikkule, "Bir arabayı kullanmayı öğreniyorsunuz. B sınıfı ehliyeti alıyorsunuz ama ileri sürüş teknikleri var. Onları tamamlamak gerekiyor. Savaş pilotluğunda da bu böyle. Öğretmen oluyorsunuz. 2'li kol, 4'lü kol. Öğretmen seviyesine geliyorsunuz ama ileri seviyesi de var. İleri seviyesi de ne oluyor. Silah ve Taktikler Filosu. Buraya atandınız, silah ve taktikler öğretmenliğini de tertip ediyorsunuz. Artı onun üzerine görev komutanlığı. Daha büyük grupları yönetme. Harekâtlarda belki karşılaşmışsınızdır, Türkiye olaylardan sonra 72 uçakla Suriye'ye girmiştik. Afrin Harekatı düzenlemiştik. O aslında dünyaya Türkün gücünü gösterdi. 72 uçakla biz buradayız. Biz dimdik ayaktayız. Bizi kimse yıkamaz. Bunu tüm dünyaya gösterdik. İşte bu kursu bizim filo veriyor. Silahlı Taktikler öğretmeni nezdinde veriyor. Yaklaşık 6 ay sürüyor. 6 ay tamamen kendinizi kapatıyorsunuz" şeklinde konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, SOLOTÜRK ekibini üniversitelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Söyleşi, soru-cevap kısmıyla sona erdi.