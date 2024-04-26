Çorlu’daki tren kazası davasında karar çıktı: 9 sanığa 8 ile 17 yıl arası hapis cezası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada, karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için söz verdi. Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti. Heyet, sanıkları 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından cezalandırırken, bazı sanıklar için 'sicil kaydı takdiri' indiriminde bulundu. Heyet, dönemin TCDD 1'inci Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Meriçli'ye 9 yıl 2 ay, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay, Altyapıdan Sorumlu 1'inci Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, mühendis Tevfik Baran Önder'e 10 yıl, Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay, mühendis Deniz Parlak'a 9 yıl 2 ay, mühendis Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Levent Kaytan, Burhan Ortancıl, Çetin Yıldırım ve Celalettin Çabuk için de beraat kararı verildi. Heyet ayrıca Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat hakkında tutuklama kararı verdi.Davacı ailelerin avukatı, "Karar, bir nebze olsun yüreklerimize su serpti. Tüm sanıkların olası kast ile yargılanmaları gerektiğini defalarca ifade ettik. Deliller toplandı, belgeler toplandı, olası kast hükümlerinin uygulanmasını talep ettik. Ama bugün geldiğimiz netice itibarıyla 4 tane üst birinci bölge yöneticisine bilinçli taksirden hapis cezası verildi. Diğer sanıklara kısmi cezalar verildi. 4 sanığın da beraatine karar verildi. Diğer sanıkların tutuklanmasına karar verilmedi. Onların da adli kontrol kararlarının devamına karar verildi" dedi.