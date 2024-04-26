Diyarbakır’ın petrolü baroya dert oldu

Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak zamanında başlayan 'Milli Enerji' hamlesiyle başta Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrolün ardından TPAO bölgede birçok yerde petrol arama çalışmaları başlattı. Türkiye'nin enerjide kendi kaynaklarını kullanmak ve dışa bağımlılığı azaltmak olarak hedeflenen milli enerji hamlesinde TPAO'nun çalışmalarına sekte vurmak için Diyarbakır Barosu, akıllara durgunluk veren bir girişimde bulundu. Baro, Diyarbakır'da petrol arama çalışmalarının durdurulması amacıyla dava açtı.Baronun dilekçesinde "koruma alanı" vurgusu yapılarak başvuru yapıldığı ifade edilse de girişim bölgede etkinliğini kaybeden PKK'ya bir destek çabası olarak değerlendiriliyor.