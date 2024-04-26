İbn Haldun Akademi başlıyor... Teması zaman…

İbn Haldun Üniversitesi tarafından, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteli gençler için nitelikli tematik gündemler etrafında birlikte düşünmeye odaklayan bir akademi çalışması yapılıyor. Adı İbn Haldun Akademisi. Bu akademinin ilki geçen yıl "Estetik" temasıyla düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinliğin teması ise "Seyreltilmiş Zamanlar" oldu. 27 Nisan - 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seminer ve konferanslarda belirlenen tema, sosyal bilimler penceresinden masaya yatırılacak.

PROF. DR. GÜNDÜZ: "TOPLUMUMUZUN EN FAZLA KIYMETİNİ BİLMEDİĞİ ŞEY BOŞ ZAMAN"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de İbn Haldun Akademisi'nin bu yılki etkinliği hakkında açıklama yaptı. Prof. Dr. Gündüz, zaman temasının neden seçildiği hakkında şunları söyledi: "Toplumun, özellikle gençlerin Türkiye'nin problemlerine yoğunlaşmasını, onların bu konuda akademik kabiliyetlerini geliştirmesini hedefleyen bir program. Geçen yıl çok güzel bir konuydu. O da estetik, sözün estetiği, musikinin estetiği, sanatın estetiği, hep işin güzellik yanını ele alan çok güzel programlar yapıldı. Bu yılda akademinin ana teması 'Seyreltilmiş zamanlar', Çünkü bizim toplumumuzun en fazla kıymetini bilmediği şey maalesef boş zaman. Hâlbuki her serveti siz kullandıkça çoğalır ama bunun bir tek istisnası var. Doğduğumuz andan itibaren kilometremiz çalışıyor. Ve giden zaman bir daha geri gelmiyor. Seyreltilmiş zamanlar derken bugün insanların bir kariyer peşinde koşarak, kendi hazzını yakalamak için çok hızlı koşan ve yaşayan bir hayata sahip. Bu haz ve hız peşinde koşayım derken kaybettiğimiz pek çok değerler var. Ve gittiği zaman gelmeyecek, yakalanmayacak fırsatlar var. Dolayısıyla zaman bilincini gençliğimize ve halkımıza anlatabilmek için çok kaliteli, işin uzmanları tarafından konferanslar, açık oturumlar, paneller, sohbetler yapılacak."

KURTULMUŞ AÇILIŞ KONFERANSINDA KONUŞMACI

Etkinliğin açılış konferansını TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş verecek ve bir öğrencisi olarak kendi gözünden "hocaların hocası" merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim'i anlatacak. Prof. Dr. Mehmet Dinç, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Prof. Dr. Tayfun Amman ve Prof. Dr. Ümran Ay verecekleri konferanslarla gençlerle bir araya gelecek. AK Parti Kayseri Milletvekili ve yapımcı-yazar Ayşe Böhürler Alev Alatlı'yı; Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar Cinuçen Tanrıkorur'u, Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal Elmalılı M. Hamdi Yazır'ı, Prof. Dr. İsmail Kara da Nurettin Topçu'yu "rol model" özellikleriyle anlatacak.

KAPANIŞTA HİKÂYECİ-YAZAR MUSTAFA KUTLU GENÇLERLE BULUŞACAK

İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Alev Erkilet, Doç. Dr. Vahdettin Işık, Doç. Dr. Enis Doko, Dr. Taha Burak Toprak ve Dr. Nagihan Haliloğlu'nun da birer seminer vereceği etkinliğin kapanış dersinde ise hikâyeci-yazar Mustafa Kutlu üniversiteli gençlerle buluşacak. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik bünyesinde düzenlenecek makale yarışmasının kazananlarına İbn Haldun Akademi 2024 Teşvik Ödülleri de takdim edilecek. Program hakkında detaylı bilgi "ibnhaldunakademi.com" web sitesinden edinilebilir.