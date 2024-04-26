Karşıyaka Belediyesinde taksit taksit maaş uygulamasına isyan!

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hizmet veren Personel A.Ş çalışanlarının hesaplarına Mart ayı maaşı için önce 10 bin ardından kıdemlerine göre 3 ila 5 bin lira arasında değişen rakamlar yatırıldı. Yine Belediye şirketi Kent A.Ş çalışanlarına ise Mart ayı maaşı olarak 10 bin TL ödeme yapıldı. Belediye bünyesinde görev yapan memurlar da sosyal denge tazminatlarının bir kısmını alamadı.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Belediye yönetimi ile yaptıkları görüşmeden sonuç alamayan işçiler eylem başlattı. Belediye önünde toplanan çalışanlar 'Sadaka değil emeğimizin hakkını istiyoruz." diyerek taksit taksit maaş uygulamasını protesto etti. İşçiler haklarını alana kadar eylemlere devam edeceklerini duyurdu.

KENT A.Ş'DE DE SADAKA GİBİ ÖDEME

Öte yandan belediyenin diğer şirketi Kent A.Ş'de de çalışanlar yaklaşık 2 yıldır devam eden taksit taksik maaş uygulaması nedeniyle mağdur oldu. Şubat ayı maaşlarının son taksitini nisan ayı başında ancak alabilen Kent A.Ş çalışanlarının hesaplarına Mart ayı maaşı için sadece 10 bin liralık bir ödeme yapıldı. Yaşananları protesto eden çalışanlar taksit taksit maaş uygulaması nedeniyle borç batağına saplandıklarını belirterek düzenli maaş istediklerini belirtti.

İŞÇİ İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİ

Belediye önünde basın açıklaması yapan Genel İş İzmir 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin de, Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının maaşlarının aylardır gününde yatmadığını, eksik yatırıldığını söyledi. Belediye yönetiminin işçinin geçmiş dönem ücret alacaklarını ödemediğini belirten Gümüştekin: "Bilindiği üzere Karşıyaka Belediyesi' nde iki şirketimiz bulunmakta; bunlardan birisi olan Personel Aş çalışanlarının; Mart ayı maaşının geçen hafta yüzde 33′ ü Bugün de kalan miktarın yüzde 21' i yattı. Yani toplamda yüzde 54 gibi bir rakam yattı. Kent AŞ çalışanlarının ise, Mart ayı maaşından bugün kişi başı 10 bin TL yatırılmıştır. Ve artık geçinmemiz imkansız hale gelmiştir ve bilinmelidir ki geçinemiyoruz. Bugüne kadar Karşıyaka Belediyesinin önünde toplansak da, basın yoluyla demeç versek de, üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bıraksak da, 20 gün boyunca belediyenin önünde sabah öğlen akşam etkinlik yapsak da maaşlarımızın ödemesi düzene girmiyor, eksik yatıyor zamanında yatmıyor. İşçinin sesini, çaresizliğini, evine ekmek götüremeyişini, ev sahibine "kirayı ödeyemiyorum maaşım yarım yattı" derken ki mahcubiyetini, eşiyle artık kavga etmemek için eve geç gidişini, kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankaların haciz koyduğunu, bankadan borç alamadığı için tefeciden borç aldığını, onu da ödeyemeyecek duruma geldiğinde ölüm korkusu yaşadığını, intiharın eşiğine geldiğinde "ölürsem çocuğuma kim bakar" diyen yardım çığlığını, yapacak bir şey kalmadığı için yaşadığı çaresizliği, görün artık. Duymuyorsunuz, duyun artık." Diye konuştu,

BAKKALA, EV SAHİBİNE ANLATAMIYORUZ

Açıklamasına: "Evet para yok, biz anlamak istiyoruz, ancak evde çocuk, eş, mahalledeki bakkal, ev sahibi, banka, tefeci anlamıyor, anlatamıyoruz." Diyen Gümüştekin: "Bizim için aldığımız maaşlar çok büyük hayati öneme sahip. Bu enflasyonda, bu yoklukta aldığımız her bir kuruş, bizim için hayati önem taşır, her bir kuruş bizim alnımızın teridir, çocuğumuzun ekmeğidir. Alacaklarımızın hepsi, bizim, hayatımızı idame ettirdiğimiz ücretlerimizdir. Biz bu maaşlarla bir ay boyunca geçinmeye çalışıyoruz, alamadığımız için artık geçinemiyoruz..." dedi. Gümüştekin belediye yönetiminden maaşların tam ve düzenli olarak yatırılmasını talep ettiklerini belirtti.

GÖZLER ÜNSAL'DA

Şimdi tüm gözler Tugay'dan enkaz devralan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a çevrildi. Ünsal'ın personel maaşlarını ödemek için nasıl bir yol ve yöntem izleyeceği merak konusu oldu.