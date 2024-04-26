Parti değil örgüt karargahı

Batman'da polis, DEM Parti İl Başkanlığı binasında mahkeme kararıyla arama yaptı. Binaya giren polis ekipleri, parti binası değil de adeta örgüt karargâhıyla karşılaştı. SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda DEM Partililerin, öldürülen PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir köşe bile oluşturduğu ortaya çıktı. Parti binasındaki aramada PKK ile ilgili çok sayıda yasaklı yayın da ele geçirildi.HDP'nin kapatılması davası kapsamında Kandil talimatıyla yeniden yapılanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını DEM Parti olarak duyurmuştu. Türkiye genelinde yapılanan partinin il başkanlıkları binalarını adeta örgüt karargâhına çevirdiği ortaya çıktı. Batman'da parti binasında yasaklı yayınların bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Batman 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından DEM Parti il binasında PKK/KCK terör örgütüne ilişkin suç unsurlarının tespitine yönelik arama kararı verildi.Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis ekipleri, verilen arama kararına istinaden Batman İl Başkanlığı binasında arama yaptı. DEM Parti il binasına giren polis ekipleri, parti binası değil de adeta PKK temsilciliği ile karşılaştı. Parti il teşkilat binasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın resimleri duvarlarda asılı halde bulundu. Bunun yanında örgüt içerisinde faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yer aldığı fotoğraf köşesine rastlandı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağırılan Batman DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik gözaltına alındı. Tekik daha sonra adliyeye sevk edildi.