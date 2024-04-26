SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ergin Ataman’a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz

EuroLeague'den açılan soruşturma hakkında açıklama:

"Euroleague Basketball, Atina'da 23 Nisan 2024 günü oynanan Turkish Airlines EuroLeague Playoffları ilk maçının ardından yaşanan olaylar ve Panathinaikos başantrenörü Sayın Ergin Ataman ve kulüp tarafından yapılan açıklamaları hayal kırıklığı ile takip etmiştir.

Bu tip olaylar ve açıklamalar; 15 Nisan 2024 günü Euroleague Basketball, EuroLeague Koçlar Kurulu, EuroLeague Oyuncular Birliği ve Euroleague Basketbol Hakemleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya tamamen tezat oluşturmaktadır ve üye kulüpleri, koçları, oyuncuları ve hakemleri temsil eden söz konusu dört organizasyonun önlemeye çalıştığı gereksiz ve mesnetsiz çatışmalar doğurmaktadır.

Koç Ataman tarafından yapılan açıklamalar, bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme yapmakta olup asılsızdır. Bu açıklamalar, birkaç an seçilerek maça dair gerçeklikle bağdaşmayan bir analiz sunmakta; hakemlerin çalışmasını ve bütünlüğünü sorgulamaya çalışmakta ve hem hakemler hem de lig organizasyonu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu çabaların hiçbiri, hedeflerine ulaşamayacaktır.

Ne yazık ki bu açıklamalar, Euroleague Basketball hakemlerine, Koç Ataman'a, kulübüne ve ligdeki her kulüp ve koça her zaman açık olan, var olan resmi kanallar aracılığıyla iletilmemiştir.