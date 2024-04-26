SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan çok net Gazze mesajı: Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Haçlı zihniyetinin tekrar hortlatılmak istendiğini görüyoruz" dedi. Erdoğan, "İsrail yönetimi antisemitizmle itham ederek bizi susturabileceğini zannediyor. Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız." diye konuştu.

İstanbul'da Kudüs Konferansı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ve 4 asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi-müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

"HİÇBİR GÜÇ KALBİMİZDEN KUDÜS SEVGİSİNİ SÖKEMEZ"

Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değildir, aynı zamanda Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin de bize emanetidir. Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez. Kudüs-ü Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez.

"MODERN DÖNEM FİRAVUNLARI"

İsrail yönetimi antisemitizmle itham ederek bizi susturabileceğini zannediyor. Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız.

Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın.

"BİRİLERİ DÖNSE DE BİZ YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ, DÖNMEYECEĞİZ"

Ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze'de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz.

GAZZE KASABI NETANYAHU

Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız

Gazze'ye yardımlarda ilk sırada Türkiye yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı

Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir.

Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz

Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine vesile oluyor.

Batı'nın demokrasi, özgürlük, hukuk, ifade, düşünce, basın hürriyeti gibi değerleri işin ucu İsrail'e dokununca unutuldu, hemen rafa kaldırıldı.

Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken, Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketi onaylaması bunun en net göstergesidir.

(İsrail'e destek iftiraları) Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz. Yalan söylemeyin, kurtulamazsınız. Bunun hesabını ebedî âlemde vereceksiniz.