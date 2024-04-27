Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde bugüne kadar 76 bin konut depremden etkilenen ailelere teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1.240 şantiyede, 110 binden fazla işçi ve emekçimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz.Şu anda afetten zarar gören şehirlerimizde 395 bin 220 konutumuzun inşa sürecine devam ediyoruz. Bugüne kadar 76 binden fazla konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.Özhaseki, "Deprem bölgesinde her bir afetzede kardeşimizin yüzü gülene kadar durmak, yorulmak yok. Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde. Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hak sahibi vatandaşlarımızın hepsi sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.Tarkan-Feride Çolak çifti yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşayan on binlerce depremzede aileden. Hatay Payas'ta eşi ve 3 çocuğuyla depreme yakalanan ve evleri yıkılan Tarkan Çoban, TOKİ tarafından kısa sürede evlerinin yapılarak teslim edildiğini belirterek, "Evlerimizi teslim alacağımıza inancımız tamdı. Devletimiz gücünü gösterdi, sözler tutuldu, yeni bir yuvamız oldu. Devletimizin gücü, insanlarımızın gayreti bu binaları oluşturdu. İyi ki varlar" dedi.