FETÖ’cü hâkimlerin göreve iadesine iptal talebi

SABAH'ın gündeme getirdiği Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla FETÖ'den ihraç edildikten sonra tekrar kürsüye dönen 387 hâkim ve savcıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına ağır darbe vurulmuş, örgütle irtibat ve iltisakı tespit edilen yargı mensupları Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) başlatılan idari soruşturmalarla meslekten ihraç edilmişti. HSKGenel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları, göreve iade için için Danıştay'a başvurunca, 450'ye yakın ismin hem göreve iade edildi hem de kendilerine tazminat ödemesi kararlaştırıldı.SABAH'ın kararla ilgili yargıdaki FETÖ tehlikesini gündeme getirmesinin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) iade kararlarına itiraz etmiş ve dosyalar Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'na (İDDK) taşınmıştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla kürsüye dönen 387 hâkim ve savcıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 387 isimden 85'inin dosyasını gündemine aldı. Yapılan incelemelerin ardından göreve iade edilen 40 kişinin FETÖ ile iltisakları tespit edildi. İdari Dava Daireler Kurulu, Danıştay 5. Dairesi'nin 40 kişi hakkında verdiği göreve iade kararının bozulmasını talep etti.