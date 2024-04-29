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Giriş Tarihi: 29.4.2024 13:10

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 26’ıncı tur oylama sonuçları

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta seçim süreci başlamıştı. Seçimlerin bugün gerçekleştirilen 26’ıncı tur oylamasında adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için 27’nci tur oylamaya geçildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 26’ıncı tur oylama sonuçları
Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için sandığa gidilmişti. Seçimlerin bugün gerçekleştirilen 26'ncı tur oylamasında adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenemedi. Seçimlerin 26'ncı tur oylamasında; Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 101, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 99, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 109 oy aldı.
Adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları için Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 27'nci tur oylamasına geçildi.
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Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 26’ıncı tur oylama sonuçları
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