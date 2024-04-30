İstanbul’da suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen Mahzen-34 adı verilen polis operasyonunda, liderliğini Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütünden 9 şüpheli gözaltına alındı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin kasten adam öldürmeye teşebbüs, işyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.