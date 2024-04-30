Şanlıurfa merkezli 7 ilde dev operasyon: 21 gözaltı

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de kendilerini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 119 polisin katıldığı operasyonda belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA TELEFON VE SİM KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaldıkları adreste gerçekleştiren ekipler, 19 adet cep telefonu, 21 adet sim kart, 1 adet laptop, adet flash bellek ele geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin mağdur vatandaşları 7 milyon 560 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.