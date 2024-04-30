SON DAKİKA | 11 ilde terör operasyonu! 1 Mayıs provokasyonu önlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan ve sosyal medya hesapları üzerinden Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 5️ ruhsatsız tabanca, 3️ av tüfeği, kalaşnikof ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.