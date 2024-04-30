SON DAKİKA | 11 ilde terör operasyonu! 1 Mayıs provokasyonu önlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan ve sosyal medya hesapları üzerinden Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 5️ ruhsatsız tabanca, 3️ av tüfeği, kalaşnikof ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
İSTANBUL'U KARIŞTIRMAK İSTEYEN 9 KİŞİ YAKALANDI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Bölücü Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayıs'ı provake etme hazırlığı içinde olan 9️ şüpheli yakalandı.
NEVRUZ'DA İŞ BAŞINDA OLANLAR TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda; nevruz etkinliklerinde örgütünün propagandasını yapan ve sosyal medya üzerinden 1 Mayıs'a yönelik gösteri çağrısında bulunduğu tespit edilen 28 şüpheli yakalandı.
ADANA'DA KANUNSUZ GÖSTERİ DÜZENLEYENLER YAKALANDI
Adana İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; ateş yakarak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatarak kanunsuz gösterilere katıldığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.
ANTALYA VE BİLECİK'TE 6 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Nevruz etkinliklerinde Bölücü Terör Örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5️ şüpheli yakalandı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; geçmiş tarihlerde Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1️ şüpheli yakalandı.
"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.