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Giriş Tarihi: 30.4.2024 11:37

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 29’uncu tur oylama sonuçları

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta seçim süreci başlamıştı. Seçimlerin bugün gerçekleştirilen 29’uncu tur oylamasında adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı Yargıtay Birinci Başkanı belirlenemedi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 29’uncu tur oylama sonuçları

Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için sandığa gidilmişti. Seçimlerin bugün gerçekleştirilen 29'uncu tur oylamasında adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenemedi.

Seçimlerin 29'uncu tur oylamasında; Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 116, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 141 oy aldı.

Adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları için Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 30'uncu tur oylamasına geçildi.

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Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 29’uncu tur oylama sonuçları
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