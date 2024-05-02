2 şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkiinde geçtiğimiz akşam, petrol sahasında devriye gezen askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş (27) ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in (23) cenazeleri memleketleri Antalya ve Hatay'da dualarla toprağa verildi.Şen'in cenazesi, Antalya Manavgat Yeniköy Mahallesi'nde baba evinin önüne götürülerek helallik istendi, ardından mahalledeki tören alanına getirildi. Anne Ayşe Şen, "Kıyamadım, doyamadım bebeğim" diyerek gözyaşı döktü. Tabuta sarılan baba İsmail Şen, tabutu öperek ağladı. Şehidin naaşı Çakışlar Mezarlığı'nda defnedildi.Şehit Ensar Enes Ertaş'ın naaşı ise Hatay'ın Payas İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü. Şen'in naaşı mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.