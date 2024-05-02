7 yıl sonra yakalanan FETÖ firarisi Mehmet Kamış hakim karşısında “Yakalanmadım gidip teslim de olmadım”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında açılan davada Kamış, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı davanın firari sanıkları arasında yer alıyordu.

7 YIL SONRA YAKALANIP TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve Çeşme'de düzenlenen operasyonda yakalanan Mehmet Kamış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Burada Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Kamış, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kaçma şüphesinin olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

HAKİM KARŞINI ÇIKTI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Kamış ve avukatı hazır bulundu. Davaya müdahil olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin avukatı da duruşmaya katıldı. Sanık Kamış, FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'nın reklam toplantılarına kendisini zaman zaman çağırdığını belirterek, "2009-2010 yılında toplum içindeki gizli bariyerleri anlatan 'Görünmez cam duvarlar' ismiyle bir reklam kampanyası yapmıştık. Bu toplantıya girdiğimi hatırlıyorum ama bu benim işim değildi. Ben 2015 yılının Ekim ayında gazeteden ayrıldım orada çalışırken basın savcılığı ya da yargıdan suç örgütünde çalıştığımda ilgili bana hiçbir şey gelmedi" şeklinde konuştu.

İDDİALARI REDDETTİ

Çıkarılan gazetenin her gün basın savcılığına denetlemeleri amacıyla gönderdiklerini, akabinde suç unsuru veya terör örgütü içinde çalışıp çalışmadığına ilişkin bir şey söylenmediğini ileri süren sanık Kamış, 2015 Ekim'de gazeteden ayrıldığını, yerine gelecek birinin bulunamadığı için Kasım'a kadar künyede isminin geçtiğini söyledi.

"YAKALANMADIM GİDİP TESLİMDE OLMADIM"

O dönem ki gerginliklerden dolayı işten ayrıldığını belirten Kamış, "Darbeden sonra ortalığın karışık olduğu dönemde hakkımda dava açıldığı için korktum. İzmir'e fotoğraf için gitmiştim. Benimle ilgili yakalama kararı çıktığını duyunca korktum" dedi. Sözlerine devam eden Kamış, "Yakalanmadım. Gidip teslimde olmadı. Hiç kimseden gizli veya açık talimat almadım. Operasyonların hiç birinden haberim yoktu" diyerek suçlamaları reddetti.

TUTUKLULUK DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kamış'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanığın mal varlığına konan tedbirlerin kaldırılmasına karar veren heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.