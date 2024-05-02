AB ile "Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu" toplantısı! Bakan Bolat "karar verdik" diyerek duyurdu

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen, OECD Bakanlar Toplantısı'ndaki son görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

OECD toplantıları çerçevesinde, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ken Saito ile görüştüklerini bildiren Bolat, "Bu önemli görüşmede, 100. yılını kutladığımız Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerini, ikili yatırımları ve ticareti artırmak suretiyle çok daha yukarıya çıkarmak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Japon mevkidaşımla, ticaretin dengeli bir şekilde artırılması ve çeşitlendirilmesi, böylece ticaret hacmimizin her iki ülke için de sürdürülebilir kılınması konusunda beraber çalışmayı kararlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.