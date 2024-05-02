Başkan Erdoğan: İşçi ve emekçi kardeşlerime selam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yayımladığı 1 Mayıs mesajında, "Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın. Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.