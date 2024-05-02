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Giriş Tarihi: 2.5.2024 16:02 Son Güncelleme: 2.5.2024 16:38

Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi başladı: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi başladı: Gündem ’Yeni Anayasa’ ve terörle mücadele

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı. Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.

Zirvenin ana gündemini Yeni 'Anayasa' ve terörle mücadele oluşturacak.

Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi başladı | Video

Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.

Görüşme yeri olarak AK Parti Genel Merkezi belirlendi, böylece iki parti arasında görüşme mesajı verilmiş olacak.

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Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi başladı: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele
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