‘Böcek var’ dediler şikayet etmediler! Afyon valisi, “Ne şikayet var ne bilgi belge”

31 Martta yapılan yerel seçimlerin ardından CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediyesinin makam odasında, asansörlerde ve belirli noktalarda gizli kamera ve ses kayıt cihazların olduğunu iddia etmişti. CHP'li Afyon Belediyesi tarafından böcek iddialarıyla ilgili ne emniyete ne de savcılığa yaklaşık 3 haftadır herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyünde yapılan Frig Vadisi Karşılama ve Tanıtım Merkezinin incelemesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2-3 haftadır böyle bir iddianın olduğunu hatırlatarak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Bu iddialara karşın da halen hiç kimseye suçlama yapılmamış" diye konuştu.
HALKI ALDATMADI İSE AÇIKLAMAK ZORUNDADIR
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı "Makam odamda böcek var" diye hayali olayı tüm Türkiye kamuoyunda sansasyon yapmıştı. CHP'li vekiller de bu koraya katılmıştılar. Şimdi soruyorum; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri Belediye'de arama yaptı ve oradaki çalışanların "eğer bir böcek varsa bu başkandadır" dediklerini duyduk. Aradan bu kadar zaman geçtiği halde belediye başkanı neden varsa ve suç aleti olan bu böcekleri savcılığa teslim etmiyor? Yoksa sırf belediye çalışanlarına yapılan mobbing, işçi kıyımı ve belediye makam odasının yeniden tefrişi için mizasen miydi? Belediye Başkanı, eğer yalan söyleyip iftira atmadı ve halkı aldatmadı ise bu konuyu açıklamak zorundadır" dedi.
"BÖCEKLE İLGİLİ BİR MALZEME ORTAYA ÇIKMADI, RAPORU BEKLİYORUZ"
Afyonkarahisar Belediyesinin makamda böcek iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, böcek olduğu iddia edilecek bir malzeme ortaya çıkmadığını ve gelecek raporu beklediklerini kaydetti. Yurdunuseven, "Burada siyasi tarafgirliğinizi göstermeden olaya müdahil olmamanızı özellikle belirtiyorum. Bunun dışında böcek iddianız hakkında rapor beklenmekte olup bu mizansen de elinizde patlayacaktır. Bugüne kadar hala daha belediye başkanlığının bir şikayeti bulunmamaktadır. Böcek olduğu iddia edilecek bir malzeme ortaya çıkmamış olup gelecek raporu beklediğimizi ve ona göre hareket edeceğimizin de bilinmesini istiyorum" dedi.