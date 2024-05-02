‘Böcek var’ dediler şikayet etmediler! Afyon valisi, “Ne şikayet var ne bilgi belge”

31 Martta yapılan yerel seçimlerin ardından CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediyesinin makam odasında, asansörlerde ve belirli noktalarda gizli kamera ve ses kayıt cihazların olduğunu iddia etmişti. CHP'li Afyon Belediyesi tarafından böcek iddialarıyla ilgili ne emniyete ne de savcılığa yaklaşık 3 haftadır herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyünde yapılan Frig Vadisi Karşılama ve Tanıtım Merkezinin incelemesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2-3 haftadır böyle bir iddianın olduğunu hatırlatarak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Bu iddialara karşın da halen hiç kimseye suçlama yapılmamış" diye konuştu.