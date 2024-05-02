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Giriş Tarihi: 2.5.2024 09:22

Bursa’da organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya;  Bursa merkezli 8 ilde elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini 42 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu. Organize suç örgütünün; mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirirken zorla hırsızlık, torbacılık, konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bursa’da organize suç örgütü çökertildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

UYUŞTURUCU BATAĞINA ÇEKTİLER

Organize suç örgütünün, mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri belirlendi. Mağdurlara zorla hırsızlık, torbacılık, konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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Bursa’da organize suç örgütü çökertildi
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