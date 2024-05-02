FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe: 17 ilde operasyon, 36 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA DARBE

Örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi. Örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri,ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlendi.

Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz"şeklinde açıklamada bulundu.