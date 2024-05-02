Mevziye yıldırım düştü: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın (27) şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın acı haberi Nevşehir'deki ailesine ulaştı. Nevşehir Valisi Ali Fidan ile beraberindeki psikososyal destek ekipleri, uzman çavuşun şehadet haberini Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden anne Mevliye Toktaş'a verdi. Toktaş'ın yakınları ile ekipler, aileyi teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.Öte yandan, bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Toktaş'ın naaşının bugün kılınacak öğle namazının ardından merkeze bağlı Boğaz Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.