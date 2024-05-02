MSB detayları duyurdu! Terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea)" teşkil edilmesine yönelik 11 Ocak'ta Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Mutabakat Muhtırası'nın (MOU) imzalandığını ve bu muhtıraya ilişkin iç hukuk sürecinin 4 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tamamlandığını aktardı.

Aktürk, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM BLACK SEA) ilk aktivasyonunun, haziran ayında yapılacak Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısını müteakip temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında memorandum imzalandığını hatırlatan Aktürk, "30 Ocak 2021'de Azerbaycan Ağdam'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezinin faaliyetleri Azerbaycan'ın anti terör operasyonu ile bölgenin istikrara kavuşması neticesinde Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile yapılan görüşmeler sonrası 26 Nisan'da gerçekleştirilen törenle sonlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 25 Mart'ta kabul ettiği son ateşkes kararını ve Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbirleri ivedilikle uygulaması gerektiğini belirterek, "En temel haklarından mahrum bırakılan Filistin halkı için insani yardımlara izin verilmesini ve bölgede yaşanan hukuksuzluğa bir kez daha dikkat çekerek kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguluyoruz." dedi.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

TCG Nusret Müze Gemi'sinin, Deniz Müzeleri ile Türk Deniz Tarihi'nin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında liman ziyaretlerine devam ettiğini bildiren Aktürk, "Gemimiz, 3 Mayıs'ta Kaş, 6 Mayıs'ta Alanya ve 9-10 Mayıs tarihlerinde Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine liman ziyaretleri icra edecektir. Gemimize tüm halkımız davetlidir." diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG Kınalıada korvetinin Mogadişu'nun ardından 30 Nisan'da Maldivler'e ulaştığını aktardı.

TCG Kınalıada korvetinin bugün de bir sonraki liman olan Bangladeş'e doğru seyre başlayacağını belirten Aktürk, korvetin Japonya intikaline devam ettiğini söyledi.

Aktürk, Bakanlık bağlısı Harita Genel Müdürlüğünce, 30 Nisan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemcilerinin katılımıyla haritacılık alanında eğitim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla "Haritacılık Çalışma Grubu" kurulmasına yönelik toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Envantere giren yeni silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.

Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı'nın (ZMA) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı'nın da deniz testlerinden başarıyla geçtiğini belirtti.