Polis Alp Efe Bekit’i şehit eden sanığın müebbet hapsi istendi

Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde yapılan sabit motosiklet denetimi sırasında "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan motosiklet ehliyeti olmayan sürücüsü Osman Boyraz ise 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Osman Boyraz hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle dava açılmıştı.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şehit polis Alp Efe Bekit'in eşi Ezgi Bekir, emekli polis annesi Hülya Bekit ve babası Ali Nazif Bekit avukatları Funda Sadıkahmet ile birlikte katıldı. Tutuklu sanık Osman Boyraz ve avukatları duruşmaya katıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi, Savcı, sanık Boyraz'ın motosikletiyle yolun soluna geçtiği, kavşakta bekleyen polis memurlarının sanığın kaçma eğiliminde olduğunu fark ederek yolu kapatmaya ve yüksek sesle 'Dur' ihtarında bulunarak durdurmaya çalıştıkları ve bu esnada süratle gelen sanığın polis Alp Efe Bekit'e çarptığı anlatıldı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Kazaya ilişkin tespit tutanağında şehit polisin kusursuz olduğu, sanığın asli kusurlu olduğu mütalaada yer aldı. Savcı, Bekit'in ölümüne sebep olan sanık Yunus Boyraz'ın "Olası kastla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

SUÇA ORTAK ETMEK İSTEDİ

Söz alan tutuklu sanık Boyraz, mütalaaya katılmadığını belirterek "Benim ne kadar suçum varsa şehidimizin de suçu vardır. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Onun yerinde ben olsaydım. Pişmanım" şeklinde kendisini savundu. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.